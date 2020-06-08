Владимир Путин отметил работу севастопольских социальных работников и некоммерческих организаций

Что рассказала Аида Меданова из Севастополя Президенту.

В День социального работника Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с социальными работниками государственных учреждений и некоммерческих организаций.

В ходе совещания была отмечена работа севастопольских некоммерческих организаций. Работу соцработников региона представила председатель Севастопольской региональной общественной организации «Особые дети» Аида Менанова.

Хочется сказать, что за последние шесть лет жизнь севастопольцев заметно улучшилась, люди почувствовали уверенность и помощь государства, расширился спектр социальных услуг. Мы, сотрудники социально ориентированной некоммерческой организации, являющейся поставщиком социальных услуг, считаем 8 июня своим профессиональным праздником. Наша общественная организация оказывает услуги по абилитации и реабилитации детей с инвалидностью. Наша основная цель – выстроить комплексную систему непрерывного сопровождения людей с ментальными нарушениями от рождения и до старости. И в этом нас несколько раз поддержал Фонд президентских грантов. Один из наших проектов вошел в топ-100 проектов 2017 года. Благодаря такой поддержке мы смогли развить у нас в городе и в нашем центре такие направления помощи, как ранняя помощь, группа кратковременного присмотра и ухода за детьми, профориентационные мастерские. И благодаря такому конструктивному сотрудничеству и поддержке региональных властей правительство Севастополя выделило нам второе помещение. Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Владимирович Развожаев дал поручение помочь нам с ремонтом. И сегодня мы можем работать в таком светлом, доступном для всех категорий детей помещении, за что огромная благодарность, потому что такая поддержка некоммерческим организациям, которые работают не ради денег, а ради хорошей, качественной жизни наших детей. Спасибо огромное Вам и Правительству за оказание мер поддержки, особенно в условиях пандемии. Мы работали с волонтерским штабом «Мы вместе», который объединил более тысячи волонтеров для помощи пожилым и маломобильным гражданам. Адресную помощь получили 50 тысяч севастопольцев, — отметила руководитель севастопольской общественной организации «Особые дети» Аида Меданова.

Один из проектов СРОО «Особые дети», при поддержке Фонда Президентских грантов, вошел в топ 100-проектов 2017 года. Благодаря этому в городе и в самом Центре стали развиваться такие направления помощи, как ранняя помощь, группа кратковременного присмотра и ухода за детьми, профориентационные мастерские.

Вы недавно во время всероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля дали поручение об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским объединениям. Вы не представляете, с каким воодушевлением и радостью мы встретили эти меры поддержки, потому что появилась такая возможность, как отсрочка уплаты налогов, освобождение от арендной платы. Нам повезло, и правительство Севастополя не берет с нас арендную плату. Но я знаю, что эта мера очень нужна коллегам, общественным организациям в других регионах. А такая беспрецедентная поддержка, как кредит 2 процента, когда, по сути, государство готово выплатить заработную плату при сохранении 90 процентов сотрудников, а мы сохранили и сохраним своих сотрудников, и тогда государство выплатит наш кредит. Спасибо Вам за такие меры поддержки, — рассказала Главе государства Аида Меданова.

Владимир Путин поблагодарил руководство региона за продуктивную работу в сфере социальной защиты, и подчеркнул, что никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека.

Мне очень приятно было слышать, что… в Севастополе Развозжаев Михаил Владимирович в тесном контакте находятся с вами, с такими организациями, как ваша, и оказывают всяческое содействие на региональном уровне. На самом деле это, может быть, еще важнее, чем на федеральном, потому что они рядом с вами, они тоньше чувствуют, лучше знают, в чем вы нуждаетесь. Если так руководители реагируют на ваши потребности, то это очень здорово. Надеюсь, что коллеги в других регионах это услышат и будут по этому направлению работать… Но на самом деле, я вас уверяю, что подавляющее большинство руководителей регионов так и относятся к делу. Вы должны сами тоже не стесняться, обращаться в органы власти и муниципальные, и в региональные, рассказывать о своих потребностях. Я уверен, что отдача будет, потому что, еще раз повторяю, губернаторский корпус у нас в целом укомплектован очень знающими и очень порядочными людьми. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы это проявлялось на практике так, как в этих случаях в Севастополе, — подытожил Владимир Путин.