Владимир Путин отметил важность запуска Молодёжного центра «Истоки» в Севастополе

4 апреля Президент Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии новых молодёжных центров в различных регионах страны. Вместе с главой Росмолодёжи Ксенией Разуваевой и руководителями круглогодичных центров и активной молодёжью – участниками образовательных программ – обсудили работу таких заведений.

Сегодня в России работают три круглогодичных образовательных центра: Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске и Академия «Меганом» в Судаке. В течение 2024 года такие центры должны появиться ещё в 12 регионах страны, в том числе и в Севастополе.

В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Елена Беликова рассказала о Круглогодичном молодёжном образовательном историко-культурном центре «Истоки», который запустится в этом году на территории Херсонеса Таврического.

В ходе совещания Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил работу 12 новых круглогодичных молодёжных образовательных центров. Все они станут точками притяжения и зонами роста для молодых людей, а также одним из приоритетов и стратегических ориентиров государственной политики.

Речь идёт без всякого преувеличения о будущем нашей страны, о будущем России. О том, чтобы наша талантливая, целеустремлённая, амбициозная по-хорошему молодёжь могла проявить себя на разных поприщах. Чтобы нынешние школьники, студенты, молодые специалисты, жители и небольших сёл, и мегаполисов имели широкие и равные возможности найти себя, состояться как профессионалы, выстроить чёткую траекторию собственного успеха. Именно здесь, у себя на Родине, разделяя ценности нашего общества, стремиться быть первыми, лучшими в своём деле и при этом приносить пользу своей стране, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу государства.

Отдельно Президент в ходе прямой линии отметил значимость работы Молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в Херсонесе Таврическом.

Говорить о важности этого места не приходится. Это один из важнейших истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился и дружину свою крестил, но и духовно объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. Это легло в основу единого, централизованного российского государства. В этом смысле это место является действительно сакральным, очень важным. Здесь переплетается всё: и духовные начала, и государственные, и исторические наши традиции. Это очень важная работа, вам большое спасибо. Надеюсь побывать там ещё не раз и посмотреть в натуре на всё, что вам удаётся сделать, – сказал Владимир Путин.

Прямое включение проходило на строительной площадке историко-археологического парка «Херсонес Таврический», отметил Михаил Развожаев.

Напомню, что он строится по поручению главы государства, в парке будет музей Христианства, музей Крыма и Новороссии, музей Античности и Византии, научно-образовательные и молодёжные центры. В прошлом году мы открыли детскую школу искусств и центр «Корсунь» (филиал «Артека»). На открытие Владимир Владимирович приезжал лично. Сегодня на ВКС с Президентом говорили о том, что в этом году в нашей «Корсуни» будет работать круглогодичный молодёжный историко-культурный центр «Истоки». Он открылся в прошлом году в Печорах, в Псковской области, теперь появится и у нас. И Херсонес Таврический – поистине лучшее место, ведь «Истоки» – это про самоидентификацию себя как наследников великой культуры. Через образовательные программы центра уже прошли более 2 тысяч молодых людей, в том числе молодые семьи и ветераны специальной военной операции. Этим летом мы ждём в наших «Истоках» около 3 тысяч человек – молодых людей, а также родителей с детьми, которые хотят познакомиться с нашим культурным наследием, провести время на святой земле. Также в планах – образовательные заезды для активных молодых педагогов, историков и археологов, – сообщил губернатор Севастополя.

Подробнее о Круглогодичном молодёжном образовательном историко-культурном центре «Истоки», который летом этого года заработает в Херсонесе Таврическом в Севастополе, рассказала руководитель программы Роспатриот Елена Беликова.

Это поистине уникальное место, хранящее в себе многовековое наследие и богатейшую историю нашего государства, которую невозможно отнять или предать забвению. Возводимый огромный историко-археологический парк «Херсонес Таврический» уже совсем скоро распахнёт двери для тысячи посетителей самого разного возраста. Уверена, абсолютно всем без исключения будет интересно посетить музей Античности и Византии, Христианства, Крыма и Новороссии. Это важно, поскольку через эти процессы происходит познание самих себя. Ведь главный смысл заключается в сопричастности, созидании, самоидентификации себя как наследников великой культуры, что особенно важно для жителей новых регионов, для молодёжи, которая была оторвана от истинных знаний об истории российской государственности, – подчеркивает Елена Беликова.

Уникальность центра «Истоки» состоит в том, что участниками тематических заездов станут целые семьи – дети и их родители. Одна из таких семей находилась на прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным – семья Чикалко из Севастополя, которая в прошлом году посетила центр «Истоки» в Псковской области и уже ждёт запуска центра в Севастополе.

В прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным также принял участие Денис Голубцов, студент Таврической духовной семинарии, который станет одним из наставников центра «Истоки» и будет передавать свои знания участникам.

В рамках рабочего визита в Севастополь руководитель программы Роспатриот Елена Беликова также посетила площадки, на которых в этом году может быть проведена образовательная программа Молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Также она поздравила бойцов Российских студенческих отрядов Севастополя с 9-летием работы в Севастополе, встретилась с активной молодёжью города и презентовала проекты программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи. Рабочий визит состоялся при поддержке Правительства Севастополя и управления по делам молодёжи города, Симферопольской и Крымской епархии.

Организатором Круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки» и одноимённого форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя