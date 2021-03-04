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Владимир Путин поддержал идею распространить севастопольскую акцию "Лучи Победы" на другие города

Владимир Путин поддержал идею распространить севастопольскую акцию «Лучи Победы» на другие города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:17 04.03.2021

Президент России Владимир Путин поддержал распространение проведенной в 2020 году в Севастополе акции «Лучи Победы» на города-Герои и города воинской славы РФ.

На встрече Путина с участниками акции «Мы вместе» об этой акции рассказала глава регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник. По ее словам, 24 июня 2020 года, когда проводились праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы, за 10 минут до салюта небо города подсветили прожекторами. Она предложила, сделать эту акцию традицией и в 2021 году провести ее в 58 городах России — городах-Героях и городах воинской славы.

По поводу вашей акции, давайте посмотрим, как сделать так, чтобы она приобрела более широкий характер, чтобы люди помнили о том, чему посвящены акции подобного рода, — сказал Президент.

Путин отметил, что решения властей РФ по поддержке ветеранов в Крыму и Севастополе «абсолютно естественны и нормальны».

Севастополь — это особое место в судьбе и истории Российского государства. Мы знаем о том, как крымчане, севастопольцы защищали родную землю во время Великой Отечественной войны. Поэтому это само собой разумеющееся решение по всем параметрам, — подчеркнул Владмир Путин.

Владимир Путин поддержал идею распространить севастопольскую акцию "Лучи Победы" на другие города

Фото: пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поддержал идею распространить севастопольскую акцию "Лучи Победы" на другие города

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