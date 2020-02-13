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Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 13.02.2020

С мыслью о Крыме.

Президент России Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий РФ.

У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится, — сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, реагируя на соответствующее предложение актера Владимира Машкова. — Так что давайте поручим юристам, попросим их сформулировать это должным образом.

Ранее на встрече Машков рассказал, что проехался по разным регионам РФ и понял, что у россиян существуют опасения по поводу возможного отчуждения отечественных земель после того, как Путин уйдет с поста президента. Тогда, по словам актера, «откроется «окно возможностей», возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, кто-то даже присматривается к Калининграду».

Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать — нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно, — сказал Машков.

Президент – поддержал.

Подробнее о встрече Главы государства с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации — ЗДЕСЬ.

Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

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