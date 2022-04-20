Владимир Путин поддержал идею школьницы из Севастополя о создании Общероссийского детского движения

Ученица из Севастополя Диана Красовская, которая является участницей Всероссийского конкурса «Большая перемена», предложила создать Общероссийское детское движение. Данную инициативу поддержал Президент РФ Владимир Путин во время третьего очного заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». В заседании также приняли участие члены Наблюдательного совета, участники проектов и конкурсов платформы.

Участница «Большой перемены» в треке для 5-7 классов Диана Красовская рассказала Владимиру Путину о том, что восемь лет назад она переехала в Севастополь из Луганска вместе со своей семьей.

Я знаю, что такое война, и как трудно бывает привыкнуть к жизни на новом месте, – рассказала Диана Красовская Владимиру Путину.

Она добавила, что любит сочинять стихи и прочитала Президенту стихотворение, посвященное Севастополю. «Священный Севастополь – моя сила. Здесь тоже Родина. Любимая. Моя», – говорится в стихотворении.

Также Диана Красовская рассказала о том, что она стала инициатором акции «Рука помощи» в сообществе «Большая перемена», направленной на поддержку детей Донбасса. Акция стартовала в сообществе 1 марта 2022 года, к ней присоединились ребята со всей страны.

Сегодня у меня есть друзья со всей России – от Камчатки до Санкт-Петербурга. Мы стали настоящей семьей. И у нас с другими ребятами есть предложение создать общее детское движение, которое бы нас объединяло, – сказала Диана Красовская.

Президент поблагодарил школьницу и других ребят за помощь детям из Донецкой и Луганской республик:

То, что вы со своими друзьями организовали акцию «Рука помощи» – это, конечно, очень здорово. Я хочу вас за это поблагодарить, потому что ты как никто другой понимаешь, насколько это важно для детей из Донбасса, которые действительно оказались в сложной жизненной ситуации.

Также Владимир Путин поддержал инициативу Дианы Красовской о создании Общероссийского детского движения.

У нас есть различные детские движения – например, «Юнармия» и другие. Но, что касается общероссийского движения, то, конечно, над этим можно подумать. Только нужно это сделать так, чтобы это не было навязано «сверху», погружено в строгие формы. Нет, это должно идти изнутри, снизу. А задача государства должна заключаться только в том, чтобы помочь и поддержать. Давайте на эту тему в таком варианте и подумаем. Идея очень хорошая, – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, АНО «Россия – страна возможностей» создана Указом Президента РФ 22 мая 2018 года. Её задача – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. За 4 года работы платформы в 26 ее проектах, конкурсах и олимпиадах приняли участие около 10,5 млн человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира. Они получили десятки разных возможностей для развития, среди которых поступление в ведущие вузы, стажировки и трудоустройство в крупнейшие компании России, образовательные гранты, реализация собственных проектов, работа с наставниками из числа ведущих управленцев страны, путешествия по России и многие другие. Всероссийский конкурса «Большая перемена» – проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Фото: пресс-служба Кремля.