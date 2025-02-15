Владимир Путин поддержал выдвижение Михаила Развожаева на должность губернатора на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Михаила Развожаева на должность губернатора Севастополя на новый срок.

Севастополь всегда играл особую роль и занимал важное место в жизни страны. За последние годы сделано немало, если не сказать много, и сделано под Вашим руководством, — подчеркивает Президент.

В ходе рабочей встречи Владимир Путин высоко оценил отчет Михаила Развожаева за прошедшие 5 лет работы в регионе.

Я безусловно желаю Вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя. Разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие, — отметил глава государства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя