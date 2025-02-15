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Владимир Путин поддержал выдвижение Михаила Развожаева на должность губернатора на новый срок
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Владимир Путин поддержал выдвижение Михаила Развожаева на должность губернатора на новый срок

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:15 15.02.2025

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Михаила Развожаева на должность губернатора Севастополя на новый срок.

Севастополь всегда играл особую роль и занимал важное место в жизни страны. За последние годы сделано немало, если не сказать много, и сделано под Вашим руководством, — подчеркивает Президент.

В ходе рабочей встречи Владимир Путин высоко оценил отчет Михаила Развожаева за прошедшие 5 лет работы в регионе.

Я безусловно желаю Вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя. Разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие, — отметил глава государства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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