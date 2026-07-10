Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия святителя Луки Крымского в 2027 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского (В.Ф. Войно-Ясенецкого). Текст документа опубликован на сайте Кремля, пишет «Крымское информационное агентство».

В документе отмечается значительный вклад святителя в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины и науки. Согласно указу, в 2027 году состоятся мероприятия, посвященные этой дате.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок образовать организационный комитет и утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Федеральным органам власти, органам государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления, религиозным и иным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее «МК в Крыму» писал, что в Симферополе в этом году планируют установить памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Место уже согласовано – сквер его имени у гостиницы «Москва» на берегу реки Салгир, сообщили депутаты. Сквер был назван в честь политика в 2025 году.

источник: Московский комсомолец Крым

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