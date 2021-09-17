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Владимир Путин подписал указ о выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:33 17.09.2021

Единовременная выплата составит 50 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей. Текст документа опубликован в пятницу на сайте Кремля.

В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю: произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья, — говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что Правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на эти выплаты, а также определить порядок и условия их осуществления. Указ вступает в силу со дня подписания.

О такой инициативе глава государства сообщил ранее в пятницу во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он подчеркнул, что поддержка блокадников — «это наш священный, нравственный долг».

Отметим, что такие выплаты в Крыму получат 182 человека, а в Севастополе – порядка 160.

Владимир Путин подписал указ о выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

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