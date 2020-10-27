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Владимир Путин поручил до зимы проработать возможность сокращения пути до Черноморского побережья
Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин поручил до зимы проработать возможность сокращения пути до Черноморского побережья

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:21 27.10.2020

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года разработать предложения по поэтапному развитию транспортной инфраструктуры для сокращения времени в пути до курортов Черноморского побережья. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Представить предложения, касающиеся поэтапного развития транспортной инфраструктуры в целях ускорения перевозки пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья России. Срок — 1 декабря 2020 года, — говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 28 сентября.

Ранее, на открытии трассы «Таврида» в Крыму, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих представил президенту новый федеральный проект «Южный кластер». Обсуждалось, что он станет частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) и в него войдут такие проекты, как новая платная трасса «Джубга — Сочи» и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья.

Кроме того, в октябре «Автодор» сообщил о разработке проекта транспортного коридора Екатеринбург — Краснодар. Благодаря новой хорде доехать от Урала до Черноморского побережья можно будет на 10 часов быстрее (сейчас этот путь занимает около 43 часов), отмечали в госкомпании.

Владимир Путин поручил до зимы проработать возможность сокращения пути до Черноморского побережья

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