Владимир Путин поручил до зимы проработать возможность сокращения пути до Черноморского побережья

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года разработать предложения по поэтапному развитию транспортной инфраструктуры для сокращения времени в пути до курортов Черноморского побережья. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Представить предложения, касающиеся поэтапного развития транспортной инфраструктуры в целях ускорения перевозки пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья России. Срок — 1 декабря 2020 года, — говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 28 сентября.

Ранее, на открытии трассы «Таврида» в Крыму, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих представил президенту новый федеральный проект «Южный кластер». Обсуждалось, что он станет частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) и в него войдут такие проекты, как новая платная трасса «Джубга — Сочи» и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья.

Кроме того, в октябре «Автодор» сообщил о разработке проекта транспортного коридора Екатеринбург — Краснодар. Благодаря новой хорде доехать от Урала до Черноморского побережья можно будет на 10 часов быстрее (сейчас этот путь занимает около 43 часов), отмечали в госкомпании.