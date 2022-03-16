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Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить социальную стабильность
Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить социальную стабильность

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:52 16.03.2022

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам «принять исчерпывающие меры» для обеспечения социально-экономической стабильности.

К числу таких мер в подписанном президентом указе «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» отнесены, в частности:

— сохранение доступности социальных услуг;

— бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспорта, социальной инфраструктуры, здравоохранения, связи и так далее;

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— осуществление дополнительных мер, направленных на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров

Тем же указом Путин поручил губернаторам при необходимости производить денежные выплаты попавшим в трудную ситуацию гражданам и оказывать им иные меры поддержки.

Указ.


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