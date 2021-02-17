Владимир Путин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке до 2024 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей, — цитирует сообщение Интерфакс-Недвижимость , содержащее список поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, которое прошло 21 января 2021 года.

Срок исполнения поручений — 31 марта 2021 года.

Напомним, в России в настоящее время действует несколько льготных программ по ипотеке.

В частности, в середине апреля 2020 года была запущена программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых, которая должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов.

Также в России действует программа ипотеки с господдержкой для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

Кроме того, в 2019 году правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что банки в 2020 году предоставили россиянам ипотечные кредиты на общую сумму 4,296 трлн рублей, что на 50,8% превышает показатель годом ранее. Количество предоставленных в 2020 году кредитов увеличилось по сравнению с 2019 годом на 34,9% (1 млн 712,7 тыс. против 1 млн 269,3 тыс.).

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в 2020 году увеличился на 1 трлн 594,8 млрд рублей, или на 21,3%, до 9 трлн 86,3 млрд рублей.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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