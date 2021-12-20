Владимир Путин поручил принять меры по развитию энотуризма (винного туризма) в России

Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить комплекс мер по продвижению отечественных вин на внутреннем рынке, обратив внимание, в том числе на развитие винного туризма. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Обеспечить утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Помимо этого, предполагается поэтапно увеличивать минимальную долю российской винодельческой продукции в ассортименте розничных сетей и организаций общепита, имеющих необходимую лицензию, в том числе за счет приоритетного предложения таких товаров.

Поручение дано правительству, а также властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Срок исполнения установлен до 1 июля 2022 года.

Кроме того, до 1 июня того же года они должны разработать комплекс мер, помогающий создать для всех равные конкурентные условия в сфере виноградарства и виноделия, а также учесть интересы малого и среднего бизнеса в формировании и работе федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. Эту работу необходимо вести с участием производителей винодельческой продукции и их объединений.

Президент также распорядился выполнить мероприятия по мелиорации виноградопригодных земель, повышению их плодородия, агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем в рамках долгосрочной программы развития отрасли. Сделать это необходимо до 1 апреля 2023 года, при этом промежуточный доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года.

По материалам ТАСС.

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