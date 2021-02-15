Владимир Путин поручил проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Это поручение Глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам, состоявшимся 12 февраля.

Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей, — говорится в сообщении.

Срок исполнения — до 31 марта.

Также Правительству предстоит рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Сделать это поручено для опережающего завершения этих мероприятий.

Ответственными за исполнение поручения назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

12 февраля Набиуллина отметила, что льготную ипотеку необходимо сохранить только в тех российских регионах, где фиксируется низкий объем ввода жилья. Ранее в феврале глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.

По материалам ТАСС.