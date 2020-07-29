Владимир Путин приветствовал гостей и участников фестиваля оперы и балета «Херсонес»

Президент России Владимир Путин в среду, 29 июля, направил поздравительное приветствие участникам, организаторам и гостям IV Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес». Телеграмма опубликована на сайте Кремля .

Отрадно, что фестиваль, ставший традиционным, с каждым годом набирает творческую силу, своей богатой и разнообразной программой, дружеской, одухотворенной атмосферой привлекает всё больше участников. Сегодня музей-заповедник «Херсонес Таврический» вновь встречает талантливых, известных далеко за пределами нашей страны артистов, среди которых как признанные звезды легендарного Государственного академического Большого театра, так и молодые мастера — яркие представители отечественных оперной и хореографической школ, — говорится в приветствии Главы государства.

Президент также подчеркнул, что фестиваль «в полной мере оправдает ожидания взыскательной публики».

Напомним, сегодня на территории Херсонеса Таврического стартует Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». Он продлится до 2 августа.

Впечатляющие исторические ландшафты Херсонеса послужат яркими декорациями для легендарной постановки балета «Кармен — сюита» и завораживающих оперных партий в исполнении знаменитых артистов. Фестиваль является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства, — отмечают его организаторы.

Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» организован АНО «Русские сезоны» в сотрудничестве с ООО «Вижн Медиа Центр» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства города Севастополя.