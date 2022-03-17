Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя

Что уже сказал Президент.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В первую очередь Глава государства вспомнил события февраля-марта 2014 года.

Люди в Крыму, в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили, сделали свой свободный сознательный выбор – быть вместе с Россией, — подчеркнул Путин.

По его словам, прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор.

Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и всё становится сразу ясно, — резюмировал Путин.

Российский лидер напомнил и о том, как все эти 8 лет страна укрепляла Крым и Севастополь, решала задачи социально-экономического развития полуострова.

Начиная с 2015 года, последовательно реализуется специальная программа по социально-экономическому развитию полуострова и ряд других мероприятий. Всего в течение 11 лет – на период до 2025 года – на её выполнение запланировано более 1 триллиона 375 миллиардов рублей. За счёт этих средств должно быть создано свыше одной тысячи объектов. И на сегодняшний день почти половина из них уже готова, все эти объекты уже работают в интересах крымчан и севастопольцев. Приоритетное внимание было уделено модернизации и развитию транспортной инфраструктуры. Построен современный аэропорт «Симферополь», открыто автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту, в стадии полного завершения новейшая автомагистраль «Таврида». Более надёжным, устойчивым стало энергоснабжение региона, прежде всего благодаря вводу новых генерирующих мощностей, созданию энергомоста, замене устаревших региональных сетей. Это позволило снять такую острую проблему, как длительное отключение электроэнергии в жилых кварталах и на производствах, — рассказал Президент.

Он также напомнил о решении вопроса стабильного обеспечения крымчан и севастопольцев чистой, именно чистой, качественной водой.

Сразу после 2014 года было организовано бурение артезианских скважин и «переброска» воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. Это была большая проблема, все это хорошо знают, потому что десятилетиями в этом смысле там ничего не делалось. Построены дополнительные водозаборы. Во всех крупных городах Крыма идёт реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений – тоже огромная проблема и вопрос, который требует системного решения и, к сожалению, потребует определённого времени и дополнительных капиталовложений, — отметил Владимир Путин.

Вместе с тем, по словам Главы государства, еще многое предстоит сделать для расширения транспортной, энергетической и другой инфраструктуры. Он предложил продлить действие государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», увеличить срок её реализации до 2027 года.

У нас планка была 2025 год, но нужно сейчас сделать до 2027-го с перспективой до 2030-го – разумеется, предусмотрев из федерального бюджета необходимые объёмы софинансирования. При этом хочу особо подчеркнуть: по всем инфраструктурным проектам – там, где это возможно – нужно, конечно, ускорять работу. Так, следует максимально оперативно завершить строительство последнего, восьмого этапа автомобильной трассы «Таврида». Я знаю и проехал по «Тавриде» – шикарная трасса, но последний, восьмой этап, он уже готов более чем наполовину, и это очень важно, это ключевой участок всей магистрали. С вводом его в эксплуатацию будут открыты новые удобные и современные подъезды к Севастополю, — заявил Президент РФ.

Путин уверен: важно продолжать программу формирования в Крыму и Севастополе комфортной среды для жизни. При этом общий объем финансирования программы в текущем году и в последующие годы не должен сокращаться.

По мнению Президента, речь идет об обустройстве дворов и площадей, парков, пляжей. Такая работа всегда находит отклик у людей.

Конечно, для Крыма и для Севастополя это так же важно, как и для всей России. В ходе этой работы, безусловно, нужно шире использовать лучшие отечественные и зарубежные проекты и практики, применять новые архитектурные решения и обязательно учитывать мнения, предложения самих жителей. Нужно также форсировать капитальный и текущий ремонт автодорог регионального и местного значения… В целом эта работа в Крыму развёрнута достаточно широко, и необходимые выделяемые ресурсы – точнее даже, необходимых – их ещё больше, но выделяемые ресурсы осваиваются теперь значительно лучше, чем в предыдущие годы, эффективно деньги расходуются. Современная, удобная сеть автодорог – это новые возможности для расширения хозяйственных связей, для развития туризма, совершенствования транспортной логистики, — подчеркнул Путин.

Оперативного решения, считает Глава государства, требуют и другие инфраструктурные задачи, в том числе модернизация жилищно-коммунальных объектов и сооружений, включая реконструкцию аварийных и устаревших очистных и канализационных сетей.

Здесь огромная работа предстоит. От этого прямо зависит экологическое благополучие полуострова. Современная инфраструктура – это ключ для подъёма туризма, аграрно-промышленного комплекса, других традиционных и новых отраслей экономики полуострова. Нужно по максимуму использовать эту возможность, поддержать деловые инициативы, — отметил Путин.

Президент напомнил о необходимости стимулирования дополнительных инвестиций, об укреплении позиций малого и среднего бизнеса, для создания современных рабочих мест.

Что хотел бы здесь ещё отметить: да, конечно, безусловно, на развитии экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее. После начала военной операции на Украине последовал новый пакет санкций. Вчера на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов Федерации я уже говорил, что введённые против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают – они открывают для нас новые возможности. В том числе, сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, – теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые «ниши» рынка. В том числе это касается и Крымского полуострова, разумеется, касается и города Севастополя, — заметил Президент России.

Он пообещал поддержать такую активность бизнеса, в том числе за счёт развёртывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг.

В этой связи одно из наших ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием – это «Промсвязьбанк», он, в принципе, уже присутствует на полуострове, – должно уже начать работы в Крыму как можно быстрее и шире. Нужно внедрять перспективные «продуктовые линейки», кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть. Это действительно станет серьёзным стимулом для повышения деловой активности в Крыму, позволит расширять кооперацию с партнёрами из других субъектов Федерации, — подчеркнул Владимир Путин.

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