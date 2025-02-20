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Владимир Путин: "Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине"
фото: © POOL

Владимир Путин: «Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:25 20.02.2025

Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

РФ никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши партнеры по этим переговорам отказались и прекратили контакты с РФ. А украинская сторона запретила сама себе принимать участие в переговорах и вышла из переговорного процесса в Стамбуле, — цитирует Главу РФ РИА Новости Крым. 

Глава государства подчеркнул, что Россия готова вернуться за стол переговоров по вопросу украинского регулирования.

Мы будем готовы вернуться за стол переговоров, — подчеркнул президент.

Владимир Путин назвал главную цель вчерашней встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде – это восстановление доверия между Россией и Штатами. По его словам, без этого не решить многие вопросы, в том числе украинский кризис.

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источник: РИА Новости Крым 

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