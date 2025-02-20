Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
РФ никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши партнеры по этим переговорам отказались и прекратили контакты с РФ. А украинская сторона запретила сама себе принимать участие в переговорах и вышла из переговорного процесса в Стамбуле, — цитирует Главу РФ РИА Новости Крым.
Глава государства подчеркнул, что Россия готова вернуться за стол переговоров по вопросу украинского регулирования.
Мы будем готовы вернуться за стол переговоров, — подчеркнул президент.
Владимир Путин назвал главную цель вчерашней встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде – это восстановление доверия между Россией и Штатами. По его словам, без этого не решить многие вопросы, в том числе украинский кризис.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир