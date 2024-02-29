Владимир Путин в послании Федеральному собранию поблагодарил всех россиян за надежность

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поблагодарил всех россиян за солидарность и надежность.

Я благодарю всех вас, уважаемые коллеги. Благодарю всех граждан России за солидарность и надежность. Мы — одна большая семья. Мы вместе и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем, — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул: настоящая элита России — это воины и труженники, «проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди».

Он также сообщил, что с 1 марта начинается прием заявок на кадровую программу «Время героев». В ней примут участие участники специальной военной операции — люди, которым «можно передать и доверить» страну. Ветераны будут получать приоритетное продвижение по службе в ВС РФ.

Глава государства отдельно обратился к бойцам – участникам специальной военной операции:

Низкий вам поклон, ребята.

Президент добавил, что именно участники спецоперации должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты. Он подчеркнул, что именно такие люди выходят на передний план в переломные моменты истории и берут на себя ответственность, и им можно передать в будущем и доверить Россию.