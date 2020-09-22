Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 сентября, внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции. Среди них, в том числе, законопроект о формировании Правительства страны. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Согласно документу, в стране будет организована новая процедура формирования Правительства. Так, Премьер-министр, а также его замы и министры будут назначаться Президентом после их утверждения Госдумой.

Президент РФ будет осуществлять общее руководство Правительством, члены которого вправе подать в отставку. Она будет либо принята, либо отклонена главой государства. При этом лидер страны сможет освободить от должности любого из членов Кабмина, в том числе Премьера, без роспуска Правительства.

Председатель Правительства России будет нести персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на Кабмин полномочий, говорится в проекте.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.

Внести изменения в Основной закон предложил Владимир Путин. В частности, поправками предлагалось закрепить требование о постоянном проживании кандидата в Президенты на территории России не менее 25 лет. Кандидат также не должен иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Предлагалось ввести неприкосновенность для бывшего Президента РФ, однако он может быть лишен это статуса. Кроме того, бывший Глава государства может пожизненно стать сенатором.

Для обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти и определения главных направлений внутренней и внешней политики президент сможет сформировать Госсовет, его статус будет определен специальным федеральным законом.

Президент также получит возможность обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности закона, одобренного парламентом, до его подписания, если речь идет о ФКЗ и ФЗ.

Премьер-министру и его заместителям, федеральным министрам, другим руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совфеда, депутатам Госдумы и судьям на конституционном уровне будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета за рубежом.

Роль Госудмы и Совфеда предлагалось усилить. Нижняя палата парламента получит право утверждать кандидатуру премьера, предложенную президентом. Госдума также сможет утверждать кандидатуры замов председателя правительства и федеральных министров, кроме тех, которыми руководит президент, по представлению главы государства. Главы федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения ЧС, а также прокуроры субъектов РФ будут назначены президентом России по итогам консультаций с Совфедом.

Совфед также сможет прекращать полномочия судей Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов по представлению главы государства. Число судей Конституционного суда сократится с 19 до 11.

По материалам пресс-службы Госдумы, Kremlin.ru, «Известий» и РИА Новости.