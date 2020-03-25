Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

Телетрансляция обращения Президента состоится около 15:00.

Президент России Владимир Путин в среду обратится к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня произошли изменения в графике Президента: он отменяет вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам, — рассказал Песков.

Он пояснил, что «такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального Банка, администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».

Сейчас президент завершает работу над обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы, — отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что телетрансляция состоится около 15:00 (по мск).