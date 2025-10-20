Прямо сейчас:
фото: © Telegram Владимир Зеленский

Владимир Зеленский: «Конфликт на Украине приближается к возможному окончанию»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 20.10.2025

Конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.

Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю, –заявил Зеленский.

По его словам, президент США Дональд Трамп, вдохновлен успехом на Ближнем Востоке и «на этой волне хочет закончить войну России против Украины». При этом глава киевского режима отметил, что «это не значит, что война точно закончится», но подчеркнул, что на это «формируется мощный политический запрос».Дональд Трамп 17 октября принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются «довольно хорошо». Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.

источник: РИА Новости Крым

