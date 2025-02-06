Владимир Зеленский ввел санкции против Херсонеса Таврического и Центрального музея Тавриды в Крыму

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев Крымского полуострова – музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно указу Зеленского, ограничительные меры предусматривают «блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества Украины». Санкции введены сроком на 10 лет.

Помимо этого, Зеленский ввел ограничения против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и ряда других сотрудников музея.

Кроме того, в список попали первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко и другие лица. Всего санкции введены против 112 физических лиц, среди которых большое число историков и археологов.

источник: РИА Новости Крым