Власти говорят о сроках завершения реконструкции КОС «Южные» в Севастополе – декабрь 2023 года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сошлись во мнении, что завершить реконструкцию КОС «Южные» нужно не позже декабря 2023 года.

Мы сейчас провели отдельное совещание по КОС «Южные». Подрядчик развернулся, мобилизовал свои силы. Он сейчас занимается корректировкой проекта. Мы договорились, что эту большую работу – это не только сами КОС, это и выпуск в море, и прокладка канализационных коллекторов, подрядчик будет делать на тех этапах, где это возможно, — отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что уже составлен график по увеличению мобилизации ресурсов и техники.

Заявленный срок завершения работ — подрядчик просит 2024 год, но мы с Михаилом Владимировичем требуем, чтобы сроки были скорректированы — не позже декабря 2023 года, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

В пятницу заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверили строительство новых объектов водоснабжения, пообщались с местными жителями и на совещании обсудили дальнейший план масштабной водной стройки.