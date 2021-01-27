Власти Ялты намерены разобраться с выделением участков в Пионерском парке в Алупке

В ялтинской администрации подчёркивают: резонансная застройка Пионерского парка в Алупке, начавшаяся на этой неделе, сплотила общественность и руководство Ялты для достижения одной цели – возвращения зеленой променадной зоны. По словам главы администрации города Янины Павленко Пионерский парк в Алупке, согласно Генеральному плану, числится зеленой зоной, однако был поделен на отдельные участки еще в 2008 году, часть из которых уже находится в частной собственности, а часть — в стадии дооформления документов. На самый большой участок площадью практически 8000 кв.м претендует юридическое лицо для строительства там многоквартирного жилого дома.

Еще примерно столько же земли поделено небольшими участками – по 6, 8, 10 соток. Большинство – в частной собственности. Инициируем проверки по каждому из них – готовим дела для передачи в юридический департамент для претензионно-исковой работы, а в случае выявления противоправных фактов отчуждения земельных участков – в правоохранительные органы, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. Что касается тех, кто еще не успел оформить участок согласно российскому законодательству, то им будет отказано в дооформлении. А решение о компенсации собственникам земельных участков будет принимать суд. Сегодня в Большой Ялте не хватает зеленых общественных мест, поэтому данный участок мы планируем использовать исключительно как парковую зону. Такие зеленые уголки – наши легкие и сегодня мы должны думать, что оставим после себя своим детям – только лишь каменные джунгли или оазисы, которые, надеюсь, еще есть шанс спасти!, — отмечает Янина Павленко. фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта