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Власти Ялты просят горожан воздержаться от посещения храмов в Пасхальную ночь. И кладбищ тоже
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Власти Ялты просят горожан воздержаться от посещения храмов в Пасхальную ночь. И кладбищ тоже

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 13:28 11.04.2020

Полный запрет на посещение храмов в Пасхальную ночь пока не введён, но МВД по Республике Крым совместно с Симферопольской и Крымской Епархией определён порядок организации пребывания граждан в храмах в ходе православных праздников. Так, в храмах будут организованы мероприятия путем частичного присутствия прихожан с учетом наполняемости помещений. Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих. Кроме того, перед входом в культовые учреждения будут нанесены отметки с обеспечением дистанции для нахождения прихожан. Крестный ход может быть проведён только на внутренней территории храма с обязательным выполнением санитарно-гигиенических требований – социального дистанцирования и масочного режима.

И всё же, я убедительно прошу ялтинцев воздержаться от посещения храмов в Пасахальную ночь. Встретьте Светлое Христово Воскресенье дома, в кругу семьи за общим столом, посмотрите телетрансляцию, — цитирует Отдел информационной политики главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.

Помимо храмов, глава администрации Ялты призвал горожан в дни православных праздников воздержаться от посещения кладбищ.

Решение о временном закрытии кладбищ для посещения принято во многих субъектах страны ради безопасности граждан, Республика Крым – не исключение. Все погосты Большой Ялты в предстоящие праздники будут закрыты и взяты под охрану, — подчеркнул глава администрации города. 

Власти Ялты просят горожан воздержаться от посещения храмов в Пасхальную ночь. И кладбищ тоже

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