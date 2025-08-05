Власти Крыма держат «бензиновый вопрос» на особом контроле, но цены на топливо растут

Факторы роста
Сегодня, в пик курортного сезона, цена бензина Аи-95 на АЗС полуострова доходит до 69 рублей. В соседнем Краснодарском крае средняя цена за литр этой марки бензина составляет 65 рублей, а в среднем по России – 63 рубля. Такие данные приводит онлайн-ресурс мониторинга розничных цен на бензин в регионах РФ. Крым и Севастополь входят в число субъектов с дорогостоящим топливом, наряду с республиками Северного Кавказа. Причин тому несколько, и носят они в основном объективный характер, говорят специалисты рынка.
Разница в цене на бензин в Крыму по сравнению с материковой частью России может быть связана с ростом сезонного спроса, локальной нехваткой топлива на фоне сокращения его производства и проведения ремонтно-восстановительных работ на нефтеперерабатывающих заводах, — отметила в комментарии РИА Новости Крым гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
Также на стоимость влияет логистика, отмечает эксперт. Разница в цене на бензин в Крыму и на материковой части РФ учитывает затраты на транспортировку, которые зависят от от вида перевозки морским, автомобильным или железнодорожным транспортом.
На сложную логистику и географическое положение Крыма как основные причины дороговизны топлива в Крыму указал и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Завозить нефтепродукты на полуостров, по его словам, гораздо сложнее, чем в другие регионы.
Экономический аналитик, кандидат экономических наук Сергей Землячев в эфире радио «Спутник в Крыму» констатировал, что летом, в период курортного сезона и уборочной кампании, растет спрос на топливо, соответственно, увеличивается его цена. Такая ситуация наблюдается каждый год.
Кроме того, наши трейдеры, закупая топливо на бирже, закладывают в его цену инфляционные ожидания. Предприятия все равно считают, что рост цен будет, и они стараются заложить эту компенсацию в ту цену, по которой они будут его приобретать. Это отражается на конечной стоимости продукта для потребителя, — отметил он.
Что поможет стабилизировать цены
Аналитики сходятся во мнении, что административным воздействием проблему не решить. Такие меры, как, например, эмбарго на экспорт бензина, к которой правительство прибегло в прошлом году для стабилизации цен на внутреннем рынке, носят скорее исключительный характер и вводятся на краткосрочный период. А жесткие директивы властей не повышать цены на бензин приведут скорее к росту дефицита на топливном рынке, поясняют специалисты.
Нужно развивать предприятия, которые занимаются полным циклом: и производством, и в то же время транспортировкой нефтепродуктов. В Краснодарском крае, Ростовской области такие предприятия есть, поэтому там стоимость бензина ниже. Нужно стимулировать развитие производства нефтепродуктов в Крыму, и это будет влиять на снижение цены, — уверен Сергей Землячев.
Тамара Сафонова добавляет: действенным механизмом формирования приемлемых для потребителя цен и сохранения эффективности работы нефтеперерабатывающих предприятий также является гибкая акцизная политика.
Что касается краткосрочной перспективы, то рост стоимости бензина в Крыму может остановиться с окончанием курортного сезона, прогнозируют эксперты. Также свою роль должно сыграть и снижение инфляционных ожиданий.
Согласно прогнозам Центробанка, инфляционные ожидания начинают снижаться. Это приведет к снижению общего уровня ожидания роста цен, в том числе на бензин. Соответственно, на бирже механизмы тоже будут работать в более спокойной рыночной ситуации, и это будет влиять на снижение динамики роста цен, – пояснил Землячев.
Власти Крыма держат «бензиновый вопрос» на особом контроле. Еженедельно они совместно с представителями Министерства энергетики России участвуют в заседании штаба по топливообеспечению субъектов РФ, на котором поднимаются вопросы о сдерживании оптовой стоимости на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
источник: РИА Новости Крым
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