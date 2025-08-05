Власти Крыма держат «бензиновый вопрос» на особом контроле, но цены на топливо растут

Сегодня, в пик курортного сезона, цена бензина Аи-95 на АЗС полуострова доходит до 69 рублей. В соседнем Краснодарском крае средняя цена за литр этой марки бензина составляет 65 рублей, а в среднем по России – 63 рубля. Такие данные приводит онлайн-ресурс мониторинга розничных цен на бензин в регионах РФ. Крым и Севастополь входят в число субъектов с дорогостоящим топливом, наряду с республиками Северного Кавказа. Причин тому несколько, и носят они в основном объективный характер, говорят специалисты рынка.

Разница в цене на бензин в Крыму по сравнению с материковой частью России может быть связана с ростом сезонного спроса, локальной нехваткой топлива на фоне сокращения его производства и проведения ремонтно-восстановительных работ на нефтеперерабатывающих заводах, — отметила в комментарии РИА Новости Крым гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.

Также на стоимость влияет логистика, отмечает эксперт. Разница в цене на бензин в Крыму и на материковой части РФ учитывает затраты на транспортировку, которые зависят от от вида перевозки морским, автомобильным или железнодорожным транспортом.

На сложную логистику и географическое положение Крыма как основные причины дороговизны топлива в Крыму указал и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Завозить нефтепродукты на полуостров, по его словам, гораздо сложнее, чем в другие регионы.

Экономический аналитик, кандидат экономических наук Сергей Землячев в эфире радио «Спутник в Крыму» констатировал, что летом, в период курортного сезона и уборочной кампании, растет спрос на топливо, соответственно, увеличивается его цена. Такая ситуация наблюдается каждый год.