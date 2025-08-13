Власти Крыма намерены обеспечить надежное водоснабжение и улучшить качество очистки сточных вод Евпатории

В рамках проекта запланирована модернизация существующих КОС и строительство нового трубопровода с производительностью 63 тыс. куб. м в сутки, что существенно повысит качество очистки сточных вод.

По словам Председателя Правительства, в ходе реконструкции будет уложен сухопутный коллектор диаметром 1400 мм общей протяженностью 1,6 км. На данный момент физическая готовность объекта составляет всего 5%. На площадке работают 104 человека и 14 единиц техники. Полностью завершено устройство приемной железобетонной камеры, а обводной канал готов на 98%.

В настоящее время ведется армирование аэротенков и разработка котлованов для сбросного коллектора и площадки стабилизации осадка. Завершение данного объекта запланировано на 2027 год, – отметил Гоцанюк.

Кроме того, Председатель Совета министров сообщил о планах завершить строительство евпаторийского водовода протяженностью 13,2 км к концу 2025 года. Текущая физическая готовность этого объекта составляет 74%. Полностью завершены работы по устройству линейной части водовода, резервуара чистой воды, а также возведены трансформаторная подстанция и накопители дождевых и хозяйственно-бытовых стоков.

На данный момент продолжаются работы по строительству здания водонапорной станции, монтажу металлоконструкций, обвязке насосов, кладке стен и перегородок. Также осуществляется устройство наружной гидроизоляции резервуара чистой воды и электротехнические работы, включая прокладку кабельных линий.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым