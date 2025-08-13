Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Водоснабжение Крыма | Власти Крыма намерены обеспечить надежное водоснабжение и улучшить качество очистки сточных вод Евпатории
Новости Республики
Власти Крыма намерены обеспечить надежное водоснабжение и улучшить качество очистки сточных вод Евпатории
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Власти Крыма намерены обеспечить надежное водоснабжение и улучшить качество очистки сточных вод Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 18:12 13.08.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проинспектировал строительно-монтажные работы по строительству водовода и реконструкции канализационной очистной системы в Евпатории, реализуемых в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

В рамках проекта запланирована модернизация существующих КОС и строительство нового трубопровода с производительностью 63 тыс. куб. м в сутки, что существенно повысит качество очистки сточных вод.

По словам Председателя Правительства, в ходе реконструкции будет уложен сухопутный коллектор диаметром 1400 мм общей протяженностью 1,6 км. На данный момент физическая готовность объекта составляет всего 5%. На площадке работают 104 человека и 14 единиц техники. Полностью завершено устройство приемной железобетонной камеры, а обводной канал готов на 98%.

В настоящее время ведется армирование аэротенков и разработка котлованов для сбросного коллектора и площадки стабилизации осадка. Завершение данного объекта запланировано на 2027 год, – отметил Гоцанюк.

Кроме того, Председатель Совета министров сообщил о планах завершить строительство евпаторийского водовода протяженностью 13,2 км к концу 2025 года. Текущая физическая готовность этого объекта составляет 74%. Полностью завершены работы по устройству линейной части водовода, резервуара чистой воды, а также возведены трансформаторная подстанция и накопители дождевых и хозяйственно-бытовых стоков.

На данный момент продолжаются работы по строительству здания водонапорной станции, монтажу металлоконструкций, обвязке насосов, кладке стен и перегородок. Также осуществляется устройство наружной гидроизоляции резервуара чистой воды и электротехнические работы, включая прокладку кабельных линий.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x