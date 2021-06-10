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Власти Крыма намерены включить курорт "Новая Евпатория" в ФЦП развития полуострова
Фото: my-evp.ru

Власти Крыма намерены включить курорт «Новая Евпатория» в ФЦП развития полуострова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 10.06.2021

Курорт «Новая Евпатория», который расположится на 600 га между крымскими селами Витино и Штормовое, намерены включить в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщил ТАСС министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«Новая Евпатория» — это рабочее пока название, отдельный проект. Чтобы он вошел в ФЦП, разрабатывается технико-экономическое обоснование. Будем стремиться, чтобы этот проект вошел в федеральную целевую программу, но пока первый этап — разработка его концепции, которая позволит определить стоимость и рентабельность, то есть, какой объем инвестиций мы получим на объем вложенных государственных средств, — рассказал Волченко.

Он уточнил, что власти Крыма ожидают завершения этого процесса до конца года.

21 марта Волченко сообщил, что власти Крыма намерены создать на западе региона новый туристический кластер, который будет называться «Новая Евпатория». Глава администрации Евпатории Роман Тихончук рассказал ТАСС, что курорт сможет принимать до 40 тыс. туристов в год, при этом на территории кластера расположатся разные средства размещения — от апартаментов до пятизвездочных гостиниц.

Власти Крыма намерены включить курорт "Новая Евпатория" в ФЦП развития полуострова

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