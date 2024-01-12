Власти Крыма отчитались, как помогали в 2023 году малому и среднему бизнесу

В правительстве Крыма подвели итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в 2023 году. Как сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов, объем предусмотренных средств на 2023 год составил 215,79 млн. рублей. Кассовое исполнение бюджета по всем трём реализуемым региональным проектам освоено в полном объёме.

В Республике Крым зарегистрировано 126,9 тыс. самозанятых граждан, которым в 2023 году предоставлено микрозаймов на сумму 20,3 млн. руб. по льготной ставке МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», 710 человек прошли обучение в организациях инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах.

Начинающим предпринимателям МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» предоставлено 244 микрозайма и 1 483 микрозайма иным субъектам малого и среднего предпринимательства. Фондом разрабатываются антикризисные продукты, которые являются востребованными в разных сферах крымской экономики. Целью использования микрозайма должно быть создание и развитие собственного бизнеса, пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и другие цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Напомним, что микрозаймы предоставляются предпринимателям размером до 5 миллионов рублей на возвратной основе сроком до 36 месяцев. Привлекательным для субъектов предпринимательства является размер процентной ставки за пользование микрозаймом (от 1 до 17% годовых).

АО «Крымский гарантийный фонд» начинающим предпринимателям было выдано 31 поручительство на общую сумму 170,85 млн. руб. и 183 поручительства на сумму 1 330,21 млн руб. по иным субъектам малого и среднего предпринимательства.

По итогам реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» предоставлено 24 593 консультаций, проведено 490 мероприятия, обучено 4 063 субъектов малого и среднего предпринимательства, АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» оказано 105 услуг субъектам МСП в сфере экспорта.

Напомним, в рамках национального проекта на территории Республики Крым реализуются три региональных проекта различной направленности, что позволяет предоставить малому и среднему бизнесу широкий спектр возможностей для воплощения в жизнь инициатив практически во всех отраслях экономики.

Национальный проект структурирован таким образом, чтобы предложить необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее — регистрации и помощи в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях и расширения бизнеса с выходом на экспорт.

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).