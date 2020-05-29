Власти: крымскому бизнесу доступен льготный кредит под 2% на возобновление деятельности

Крымскому бизнесу доступен льготный кредит под 2% на возобновление деятельности. О такой новой прграмме кредитования сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

РНКБ Банк стал участником федеральной программы льготного кредитования. С 1 июня юрлица и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться новой программой господдержки – кредитами на возобновление деятельности под 2%. У программы есть важный нюанс с кодами ОКВЭД: подойдет не только основной, но и дополнительные. При этом работать можно не только в пострадавших отраслях, – пояснила она.

Ирина Кивико добавила, что тем предприятиям, которые сохранили не менее 90% сотрудников к 1 апреля 2021 года, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате к этому времени останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

Программа регламентирована постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г. №696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».

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