Власти обеспокоены туристической активностью россиян в нерабочую «ковидную» неделю

Российские власти встревожены туристической активностью граждан в период нерабочих дней, так как в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона, заявила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного «зеленого» (стабильного по COVID-19) региона, — сказала Голикова.

Она отметила, что за неделю с 22 октября по 29 октября, «эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю ухудшилась в 13 регионах», в том числе отрицательную динамику показали Владимирская, Ивановская области, Кабардино-Балкария, Приморский край, Северная Осетия.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, это должно помочь сбить новую волну заболеваемости коронавирусом в РФ. При этом глава государства разрешил главам регионов, исходя из эпидситуации, объявлять нерабочие дни раньше 30 октября или после 7 ноября.

«Интерфакс» отмечает, что с момента объявления нерабочих дней российские туроператоры зафиксировали рост бронирований на курортах Черноморского побережья, но в настоящий момент фиксируется высокая доля отказов из-за введенных в Крыму, Краснодарском крае «коронавирусных» ограничений.