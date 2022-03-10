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Власти решат проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары. Не мы сказали, а Президент
Фото: Kremlin.ru

Власти решат проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары. Не мы сказали, а Президент

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 10.03.2022

3Президент России Владимир Путин уверен, что власти решат все проблемы, хотя уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается.

Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, — сказал Глава государства на совещании с членами Правительства в четверг.

По его словам, есть вопросы, требующие особого внимания властей, однако во многом — дело в людях.

Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет, — выразил надежду Путин.  

Кроме того Президент заверил, что Россия практически полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия.

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