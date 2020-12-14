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Власти Севастополя обещают к концу года благоустроить более 70 придомовых территорий и 12 парков
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Власти Севастополя обещают к концу года благоустроить более 70 придомовых территорий и 12 парков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:49 14.12.2020

Власти Севастополя заявляют — завершают программу благоустройства на 2020 год.

В этом году был запланирован ремонт 74 придомовых территорий: по 55 объектам работы уже завершены, по 14 идет приёмка работ.  Семь общественных пространств также в завершающей стадии – это сквер в Инкермане, сквер Севастопольских курсантов, 60-лет Октябрьской Революции, сквер на ул. Музыки и другие. Также к новогодним праздникам мы завершим благоустройство Детского парка в центре города. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году было запланировано благоустройство еще пяти общественных пространств, в настоящий момент работы в завершающей стадии. Также завершаются ремонтные работы подпорных стен, лестниц и комплексное благоустройство пешеходной сети, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В 2021 году запланировано благоустройство 25 общественных пространств, 54 участков пешеходной сети и 20 подпорных стен.

Власти Севастополя обещают к концу года благоустроить более 70 придомовых территорий и 12 парков

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