Власти Севастополя обещают к концу года благоустроить более 70 придомовых территорий и 12 парков

Власти Севастополя заявляют — завершают программу благоустройства на 2020 год.

В этом году был запланирован ремонт 74 придомовых территорий: по 55 объектам работы уже завершены, по 14 идет приёмка работ. Семь общественных пространств также в завершающей стадии – это сквер в Инкермане, сквер Севастопольских курсантов, 60-лет Октябрьской Революции, сквер на ул. Музыки и другие. Также к новогодним праздникам мы завершим благоустройство Детского парка в центре города. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году было запланировано благоустройство еще пяти общественных пространств, в настоящий момент работы в завершающей стадии. Также завершаются ремонтные работы подпорных стен, лестниц и комплексное благоустройство пешеходной сети, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.