Власти Севастополя отмечают: запас медицинских масок в городе есть, но контракт на их поставку заключат

О том, что в Севастополе запас медицинских масок, перчаток и тупферов для забора анализов есть на ближайшие три месяца, сообщил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Проводятся дополнительные мероприятия по закупке. Заключены государственные контракты. Вопрос с масками не решен только в коммерческих аптечных сетях. Сегодня будет заключен госконтракт с компанией «Дельрус» — оператор определен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Централизовано на сегодняшний день компания распределяет между субъектами медицинские маски, которые пришли из Китая. На Севастополь по квоте выделено 45 тысяч 700 масок. Этого вполне достаточно для того, чтобы пополнить резервы медицинских учреждений. Мы продолжаем пополнять запасы, чтобы они были стабильными, – цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил в первую очередь обеспечить масками весь медперсонал города:

В первую очередь необходимо обеспечить масками медицинские учреждения. Врачей, которые непосредственно принимают пациентов в первичном звене с любой формой инфекции. Медперсонал подвергается риску, нам необходимо защитить врачей, чтобы они у нас всегда были в активе.

В свою очередь, вице-губернатор Мария Литовко отметила, что в регионе прорабатывается вопрос по пошиву медицинских масок на одном из предприятий города.

Прорабатывается возможность изготовления медицинских масок на одной из наших швейных фабрик. В ближайшее время процесс будет запущен. Параллельно мы собираем сведения по иным предприятиям и организациям, которые взаимодействуют с населением для определения потребности масок в дополнительном объеме», – доложила Мария Литовко.