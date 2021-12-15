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Власти Севастополя пригрозили закрыть на Новый год магазины с непривитыми работниками

Власти Севастополя пригрозили закрыть на Новый год магазины с непривитыми работниками

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:47 15.12.2021

Объекты торговли, общепита с недостаточным уровнем вакцинации сотрудников от коронавируса закроют в Севастополе к Новому году, пообещал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, необходимый минимум вакцинации – 80%.

Будем вместе с Роспотребнадзором закрывать. А что еще делать остается, если не понимают? — сказал Развожаев.

В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в сфере торговли и транспорта средний уровень вакцинации по региону составляет 50%, в культуре и ЖКХ — 60%, бытовых услуг — 70%.

В то же время вице-губернатор Александр Кулагин доложил, что ситуация с коронавирусом в Севастополе продолжает улучшаться: число новых случаев заражения за неделю сократилось на 16%, госпитализированных на 7% меньше. По словам Кулагина, город стал субъектом с самым высоким уровнем снижения заболеваемости COVID-19.

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«Интерфакс» напоминает: в Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров. Непривитых пожилых, беременных и жителей с хроническими заболеваниями обязали самоизолироваться. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.

Власти Севастополя пригрозили закрыть на Новый год магазины с непривитыми работниками

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