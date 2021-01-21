Власти Севастополя в 2021 году обещают благоустроить 18 общественных пространств

В ближайшее время власти Севастополя планируют обсуждение предложенных проектировщиками проектов общественных пространств, которые будут реализованы в текущем году.

Всего планируется к реализации порядка 18 объектов, из них пять — по национальному проекту «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которые жители выбрали в рамках рейтингового онлайн голосования в прошлом году, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Директор Департамента городского хозяйства отметил, что к реализации благоустройства территорий приступят только после устранения всех замечаний и предложений, которые поступят от жителей и общественников во время обсуждения проектов.

Один из реконструируемых скверов сегодня — сквер Ивана Голубца содержит ГБУ «Парки и скверы».

В сквере установлены системы орошения и освещения, обновлено покрытие пешеходных дорожек, установлено два игровых и спортивных комплекса, проведено дополнительное озеленение (высажены деревья и кустарники), установлены урны и лавочки, отремонтированы лестницы и подпорная стена. В ходе эксплуатации, с учетом пожелания жителей, хотим переставить лавочки в районе детской площадки для комфортного отдыха мам с детьми, — говорит Евгений Горлов.

Напомним, в прошлом году в Севастополе благоустроено 14 общественных пространств.