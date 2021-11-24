Власти Севастополя заявляют: мониторят цены на социально значимые товары

По поручению губернатора Михаила Развожаева департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит еженедельный мониторинг потребительских цен на социально значимые товары. Очередная проверка прошла в супермаркете «Фреш» на улице Семипалатинской, 2Б. В список социально значимых продуктов входят овощи из «борщевого набора», крупы, молочная и мясная продукция. С декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года в Севастополе действует соглашение с торговыми сетями. Согласно документу, магазины устанавливают «нулевую» или «минимальную» торговую наценку к отпускной цене поставщика или производителя на ряд социально значимых продуктов питания первой необходимости.

Департаментом каждый год заключается меморандум с крупными торговыми сетями региона. Сегодня мы провели мониторинг цен по 43 позициям и в том числе проверили, как соблюдается минимальная торговая надбавка. В рамках мониторинга мы отслеживаем динамику роста цен и дополнительно проверяем, как торговые сети соблюдают ограничительные меры, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксению Казанджиеву.

Полученные в ходе мониторинга данные анализируются, и в случае ускоренного роста или рисков подорожания департамент предлагает меры экономического реагирования. Это позволяет наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания социально значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен.

Супермаркет «Фреш» проверку соблюдения условий меморандума прошел: рис в магазине стоит 45,90 рублей, свиную лопатку можно купить за 299 рублей, говяжью лопатку — за 489 рублей, стоимость гречки — 89,90 рублей.

Кроме того, в супермаркете соблюдаются ограничения, которые действуют в Севастополе в связи с распространением коронавируса.

При входе в торговый зал осуществляется термометрия всех посетителей, мы просим надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. На входе и в разных отделах магазина установлены санитайзеры, покупатели могут обработать руки. Покупателей без масок мы не обслуживаем, – отмечает управляющая магазином Зинаида Шило.

Торговая сеть «Яблоко», в состав которой входит супермаркет «Фреш», подписывает соглашение с департаментом уже не первый год и планирует сделать это и в следующем году.

Напомним, что к меморандуму присоединились также торговые сети «3М Гурман», «Сильпо», «Лидер», «Дикий мед», «Купеческий».