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Власти Севастополя заверяют: все меры соцподдержки населения предоставляются в полном объеме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:14 04.04.2020

В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, все меры соцподдержки оформляются дистанционно без необходимости личного присутствия, отдельные из которых — автоматически. Об этом сообщила заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Алла Кордова.

Такие пособия, как помощь малоимущим, пособие на ребенка, пособие одинокой матери, пособие на ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, ежемесячная выплата при рождении 3-го и последующих детей, денежная помощь по уходу за инвалидом I, II группы вследствие психического заболевания, будут продлеваться автоматически до 1 октября текущего года. С 1 апреля автоматически будет продлеваться и ежемесячная выплата при рождении первенца. Выплаты будут продлеваться по ранее представленным документам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ведомства.

По словам Аллы Кордовой, для продления иных мер социальной поддержки, необходимо направить запрос на электронную почту районного управления труда и соцзащиты по месту жительства:

Заявление и сканкопии документов нужно направить на электронную почту. В ответ придет уведомление о принятом решении с последующей отправкой оригинала почтой. После нормализации ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, необходимые для продления выплат документы нужно будет предоставить в органы соцзащиты. Запросы на выдачу справок о факте получения или неполучения мер социальной поддержки, также необходимо направлять на электронную почту районных управлений.

Механизм назначения и продления пособий и льгот доступен на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения по ссылке.

Получить консультацию по любому вопросу можно через рубрику «Задать вопрос» официального сайта ведомства, а также в телефонном режиме.

Гагаринский район:

  • По вопросам льгот — 42-29-54
  • По вопросам пособий — 41-68-87

Балаклавский район:

  • По вопросам льгот — 63-03-45
  • По вопросам пособий — 63-11-87, 63-21-04

Ленинский район:

  • По вопросам льгот — 54-17-87, 54-71-43
  • По вопросам пособий — 54-67-50, 54-12-98

Нахимовский район (Корабельная сторона):

  • По вопросам льгот — 48-68-55
  • По вопросам пособий — 49-27-79

Нахимовский район (Северная сторона):

  • По вопросам льгот — 71-71-60
  • По вопросам пособий — 71-70-74

Власти Севастополя заверяют: все меры соцподдержки населения предоставляются в полном объеме

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