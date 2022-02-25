Власти Севастополя запретили раздел земель сельхозназначения на участках менее одного гектара

Законодательное Собрание Севастополя приняло законопроект, согласно которому запрещается разделение земель сельскохозяйственного назначения на участки менее одного гектара.
Документ внесли на рассмотрение парламента губернатор Михаил Развожаев и депутат Заксобрания Вячеслав Горелов.
Сиюминутная выгода толкает собственников крупных земельных участков раздробить их на маленькие – по десять соток, иногда еще меньше, и продать людям по достаточно высокой цене. Причем часто не объясняя, что это сельхозземля, что там нельзя строить дома, — прокомментировал принятие законопроекта Развожаев.
Губернатор подчеркнул, что теперь Севреестр имеет право отказать владельцам земли в просьбе о ее разделении на участки небольшой площади. Ограничение будет действовать до утверждения правил землепользования и застройки.
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