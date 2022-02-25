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Власти Севастополя запретили раздел земель сельхозназначения на участках менее одного гектара
Фото: sev.gov.ru

Власти Севастополя запретили раздел земель сельхозназначения на участках менее одного гектара

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:04 25.02.2022

Законодательное Собрание Севастополя приняло законопроект, согласно которому запрещается разделение земель сельскохозяйственного назначения на участки менее одного гектара.

Документ внесли на рассмотрение парламента губернатор Михаил Развожаев и депутат Заксобрания Вячеслав Горелов.

Сиюминутная выгода толкает собственников крупных земельных участков раздробить их на маленькие – по десять соток, иногда еще меньше, и продать людям по достаточно высокой цене. Причем часто не объясняя, что это сельхозземля, что там нельзя строить дома, — прокомментировал принятие законопроекта Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что теперь Севреестр имеет право отказать владельцам земли в просьбе о ее разделении на участки небольшой площади. Ограничение будет действовать до утверждения правил землепользования и застройки.

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