Власти Симферополя уверяют: ситуация с ценами в торговых сетях и на рынках стабильная

О том, что в Симферополе ежедневно осуществляется мониторинг ценовой ситуации в торговых сетях и городских рынках, сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации столицы Крыма Олег Симонов.

Ситуация с ценами на социальные продукты остаётся стабильной. Так стоимость муки начинается от 25 рублей, стоимость риса — 41,38, гречки — 53,27. Стоимость макаронных изделий стартует от 27 рублей, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы чиновника.

По словам Олега Симонова, не отмечено роста стоимости овощной группы:

Стоимость картофеля в среднем начинается от 17 рублей, лука — 30 рублей, капусты — 15 рублей.

При этом, говорит чиновник, стоимость мяса кур составляет 123 рубля, при этом стоимость свинины снизилась до 246 рублей за килограмм. Цены на молоко на рынках и в торговых сетях начинаются от 47 рублей за литр, на яйцо куриное составляет 53 рубля.