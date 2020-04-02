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Фото: ФБ

Власти Симферополя уверяют: ситуация с ценами в торговых сетях и на рынках стабильная

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 20:36 02.04.2020

О том, что в Симферополе ежедневно осуществляется мониторинг ценовой ситуации в торговых сетях и городских рынках, сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации столицы Крыма Олег Симонов.

Ситуация с ценами на социальные продукты остаётся стабильной. Так стоимость муки начинается от 25 рублей, стоимость риса — 41,38, гречки — 53,27. Стоимость макаронных изделий стартует от 27 рублей, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы чиновника.

По словам Олега Симонова,  не отмечено роста стоимости овощной группы:

Стоимость картофеля в среднем начинается от 17 рублей, лука — 30 рублей, капусты — 15 рублей.

При этом, говорит чиновник, стоимость мяса кур составляет 123 рубля, при этом стоимость свинины снизилась до 246 рублей за килограмм. Цены на молоко на рынках и в торговых сетях начинаются от 47 рублей за литр, на яйцо куриное составляет 53 рубля.

Прежней остаётся цена на сахар — в среднем 28, 90 за килограмм. Минимальная стоимость масла подсолнечного составляет 60, 83 рублей. Хлеб белый и черный — 17, 67 рублей, — озвучивает данные мониторинга Олег Симонов.

Власти Симферополя уверяют: ситуация с ценами в торговых сетях и на рынках стабильная

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