Власти: восстановлены права всех дольщиков проблемного объекта ЖК «Морской квартал» в Алуште

Восстановлены права всех граждан – обманутых дольщиков проблемного объекта ЖК «Морской квартал» в Алуште. В рамках взятых социальных обязательств, новым инвестором и застройщиком выступила компания ООО «Союз Алушта» при взаимодействии с органами исполнительной власти РК. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

На сегодняшний день, ООО «Союз Алушта» выполнены обязательства перед всеми гражданами-участниками строительства, пострадавшими от недобросовестных действий застройщика ООО «КСК-Строительство» и согласившихся на такой механизм восстановления их прав в отношении объектов недвижимости в городе Алушта. Заключено и зарегистрировано 26 договоров участия в долевом строительстве комплекса апартаментов «Крымская Резиденция».

Кроме того, было заключено 3 договора уступки права на недвижимое имущество взамен денежных средств, уплаченных гражданами по договорам участия в строительстве ЖК «Морской квартал». Также подписано 16 договоров участия в долевом строительстве комплекса апартаментов «Крымская Резиденция», которые в ближайшее время будут направлены на регистрацию в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Таким образом, инвестором возмещен гражданам нанесенный ООО «КСК-Строительство» ущерб на сумму более 137 млн рублей и площадью объектов недвижимости порядка 2 тысяч 700 квадратных метров. Была проведена колоссальная работа под личным контролем Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, – сообщил заместитель вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Он подчеркнул, что строительство комплекса с предоставленной гражданам недвижимостью новым застройщиком ведется в соответствии с графиком и с соблюдением требований 214-ФЗ «О долевом строительстве».

Фото: rk.gov.ru.