"Вместо мамы" - примите участие в проекте Крымского детского хосписа! В вашей помощи нуждаются малыши
иллюстрация: Крымский детский хоспис

«Вместо мамы» — примите участие в проекте Крымского детского хосписа! В вашей помощи нуждаются малыши

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:52 04.02.2026

В Детском крымском хосписе проект «Вместо мамы» реализуют на постоянной основе, потому что от него зависит жизнь маленький подопечных:

Они встречают утро не дома, а в палате. Им некому рассказать про страшный сон. Некому спеть на ночь, некому сказать «я рядом». Это дети-сироты с тяжёлыми заболеваниями, которые находятся в паллиативном отделении. Им некому подать воды. Погладить по голове. Держать за руку, когда страшно. Так могло бы быть…

Но рядом — наши няни. Проект «Вместо мамы» — это 24/7 забота и любовь для тех, кого нельзя оставить одних. Мы продолжаем работу, даже когда пожертвований становится меньше. Но без поддержки — нам не справиться.

1 час заботы = 187,5 рублей, а сутки заботы — 4500 рублей.

Поддержите час заботы прямо сейчас!

Каждая минута — это жизнь с достоинством. Даже если мама не может быть рядом — рядом будем мы. Каждый рубль — как крепкое плечо для тех, кому больше не на кого опереться, — подчёркивают в Крымском детском хосписе.

