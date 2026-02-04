«Вместо мамы» — примите участие в проекте Крымского детского хосписа! В вашей помощи нуждаются малыши

В Детском крымском хосписе проект «Вместо мамы» реализуют на постоянной основе, потому что от него зависит жизнь маленький подопечных:
Они встречают утро не дома, а в палате. Им некому рассказать про страшный сон. Некому спеть на ночь, некому сказать «я рядом». Это дети-сироты с тяжёлыми заболеваниями, которые находятся в паллиативном отделении. Им некому подать воды. Погладить по голове. Держать за руку, когда страшно. Так могло бы быть…
Но рядом — наши няни. Проект «Вместо мамы» — это 24/7 забота и любовь для тех, кого нельзя оставить одних. Мы продолжаем работу, даже когда пожертвований становится меньше. Но без поддержки — нам не справиться.
1 час заботы = 187,5 рублей, а сутки заботы — 4500 рублей.
Поддержите час заботы прямо сейчас!
Каждая минута — это жизнь с достоинством. Даже если мама не может быть рядом — рядом будем мы. Каждый рубль — как крепкое плечо для тех, кому больше не на кого опереться, — подчёркивают в Крымском детском хосписе.
