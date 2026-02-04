«Вместо мамы» — примите участие в проекте Крымского детского хосписа! В вашей помощи нуждаются малыши

В Детском крымском хосписе проект «Вместо мамы» реализуют на постоянной основе, потому что от него зависит жизнь маленький подопечных:

Они встречают утро не дома, а в палате. Им некому рассказать про страшный сон. Некому спеть на ночь, некому сказать «я рядом». Это дети-сироты с тяжёлыми заболеваниями, которые находятся в паллиативном отделении. Им некому подать воды. Погладить по голове. Держать за руку, когда страшно. Так могло бы быть…

Но рядом — наши няни. Проект «Вместо мамы» — это 24/7 забота и любовь для тех, кого нельзя оставить одних. Мы продолжаем работу, даже когда пожертвований становится меньше. Но без поддержки — нам не справиться.