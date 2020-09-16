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ВМС США провели учения в Черном море
Фото: Twitter

ВМС США провели учения в Черном море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:05 16.09.2020

Военно-морские силы США провели в Черном море совместные учения с «союзниками по НАТО». По информации командования Шестого флота ВМС США, кроме кораблей в учениях была задействована авиация.

Точно известно, что в учениях приняли участие: гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании «HMS Enterprise», катамаран — экспедиционный транспорт ВМС США «USNS Yuma», французский разведчик «Dupuy de Lôme», американский ракетный эсминец «USS Roosevelt», самолет радио-электронной разведки «Boeing P-8A Poseidon», самолет дальнего радиолокационного обнаружения «Boeing E-3 Sentry». Задачей маневров (официально) стала «отработка совместных действий для защиты кораблей».

Неофициально… Это была «демонстрация мускулов» накануне российских учений «Кавказ-2020».

Отметим, что силы и средства Черноморского флота последние два дня внимательно следили за действиями наших «западных друзей». По информации Национального центра управления обороной РФ непосредственное слежение осуществлял фрегат «Адмирал Эссен».

Ну а «воздушным приветом» непрошеным гостям стал сегодняшний плановый полет над Черным морем двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. В Минобороны уточнили, что «на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали Су-27 ВКС России«.

ВМС США провели учения в Черном море

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