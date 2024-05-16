Внезапно: Минфин предложил повысить ставку по ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми

Он отметил, что семейная ипотека для семей с детьми младше 6 лет будет продлена согласно поручению президента. Остальные варианты сейчас обсуждаются.

Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку, и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет, — сказал Чебесков (цитата по «Интерфакс«).

Программа семейной ипотеки в нынешнем виде заканчивается 1 июля 2024 года. Сейчас воспользоваться таким кредитом могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых, минимальный первоначальный взнос — 20%.

источник: «Российская газета»