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Внезапно: Минфин предложил повысить ставку по ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми
фото: pikist.com

Внезапно: Минфин предложил повысить ставку по ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 16.05.2024

Минфин предложил после 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков в кулуарах конференции НАУФОР.

Он отметил, что семейная ипотека для семей с детьми младше 6 лет будет продлена согласно поручению президента. Остальные варианты сейчас обсуждаются.

Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку, и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет, — сказал Чебесков (цитата по «Интерфакс«).

Программа семейной ипотеки в нынешнем виде заканчивается 1 июля 2024 года. Сейчас воспользоваться таким кредитом могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых, минимальный первоначальный взнос — 20%.

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источник: «Российская газета»

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