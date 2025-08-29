Внимаени! В Крыму пропала без вести женщина — разыскивают Галину Дегтярёву

Узнайте больше: В Севастополе возбудили дело по факту гибели девушки-пассажира мотоцикла на автодороге "Ялта - Севастополь"

Пожалуйста, взгляните на ориентировку, будьте внимательны на улицах города, в общественном транспорте!

Днем 28 августа Дегтярёва Галина Игнатьевна пошла с мужем на прогулку в Гагаринский парк (Симферополь) и пропала. Муж пытался найти ее самостоятельно до 16 часов, а потом обратился в полицию и в «ЛизаАлерт», — озвучили детали происшествия волонтёры отряда.

