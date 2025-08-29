Прямо сейчас:
В Керчи разыскивают «легкого на подъем» вора

Внимаени! В Крыму пропала без вести женщина — разыскивают Галину Дегтярёву

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:15 29.08.2025

Галина Дегтярёва — жительница Симферополя — пропала без вести 28 августа.

Днем 28 августа Дегтярёва Галина Игнатьевна пошла с мужем на прогулку в Гагаринский парк (Симферополь) и пропала. Муж пытался найти ее самостоятельно до 16 часов, а потом обратился в полицию и в «ЛизаАлерт», — озвучили детали происшествия волонтёры отряда. 

Пожалуйста, взгляните на ориентировку, будьте внимательны на улицах города, в общественном транспорте!

Внимаени! В Крыму пропала без вести женщина - разыскивают Галину Дегтярёву

