Внимаени! В Крыму пропала без вести женщина — разыскивают Галину Дегтярёву

Галина Дегтярёва — жительница Симферополя — пропала без вести 28 августа.
Днем 28 августа Дегтярёва Галина Игнатьевна пошла с мужем на прогулку в Гагаринский парк (Симферополь) и пропала. Муж пытался найти ее самостоятельно до 16 часов, а потом обратился в полицию и в «ЛизаАлерт», — озвучили детали происшествия волонтёры отряда.
Пожалуйста, взгляните на ориентировку, будьте внимательны на улицах города, в общественном транспорте!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: РОЗЫКС-КРЫМ
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: РОЗЫКС-КРЫМ