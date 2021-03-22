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Внимание! 23 марта бизнесменам Севастополя расскажут о ‌фондовом‌ ‌рынке

Внимание! 23 марта бизнесменам Севастополя расскажут о ‌фондовом‌ ‌рынке

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:24 22.03.2021

23‌ марта‌ 2021 года ‌в‌ ‌10‌:00 (МСК)‌ ‌состоится‌ ‌открытый‌ ‌вебинар‌ ‌Центрального банка Российской Федерации «Как‌ ‌малый‌ ‌и‌ ‌средний‌ ‌бизнес‌ ‌может‌ ‌привлечь‌ ‌финансирование‌ ‌с‌ ‌помощью‌ ‌инструментов‌ ‌фондового‌ рынка». ‌ ‌

В‌ ‌ходе‌ ‌вебинара‌ предприниматели смогут узнать, ‌как‌ ‌оценить‌ ‌собственные‌ ‌возможности‌ ‌и‌ ‌перспективы‌ ‌выхода‌ ‌на‌ ‌биржу, ‌какие‌ ‌меры‌ ‌государственной‌ ‌поддержки‌ ‌существуют‌ ‌при‌ ‌выходе‌ ‌на‌ ‌биржу,‌ ‌и‌ ‌как‌ ‌они‌ ‌позволяют‌ ‌снизить‌ ‌стоимость‌ ‌привлечения‌ ‌финансирования, изучат ‌последовательность‌ ‌вывода‌ ‌компании‌ ‌на‌ ‌биржу и разберут реальные примеры, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника.

Спикерами выступят эксперты Банка России, представители МСП Банка, Московской Биржи, а также компании, имеющей опыт размещения своих ценных бумаг на бирже.

Продолжительность вебинара: полтора часа.

Регистрация‌ ‌на‌ ‌вебинар‌ ‌по‌ ‌ссылке:‌‌ ‌‌https://live.proofix.tv/edu

Внимание! 23 марта бизнесменам Севастополя расскажут о ‌фондовом‌ ‌рынке

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