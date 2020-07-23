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Внимание! 26 июля в Севастополе — перекрытие рейда через Севастопольскую бухту

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:58 23.07.2020

26 июля, во время празднования Дня ВМФ, рейд через Севастопольскую бухту будет перекрыт с 09:00 до 12:30. Кроме того, движение будет ограничено в центре города.

  • С 24 июля с 06:00 до 12:00 и 26 июля с 06:00 до 23:00 на участке ул. Ленина от пл. Суворова – просп. Нахимова до пл. Лазарева — для всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, автотранспорта экстренных служб, технической группы, участников мероприятий и транспортных средств коммунальных служб города.

Также будут действовать временные ограничения остановки и стоянки машин:

  • С 23 июля с 23:00 на пл. Нахимова.
  • С 25 июля с 23:00 до 06:00 часов 27 июля на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, просп. Нахимова до пл. Лазарева, — для всех видов транспортных средств кроме общественного транспорта, автотранспорта экстренных служб, технической группы, участников мероприятий и транспортных средств коммунальных служб города.

Кроме того, меняется место посадки/высадки пассажиров катеров: С 24 июля с 06:00 часов до окончания мероприятия и с 06:00 часов до 23:59 часов 26 июля место посадки/высадки пассажиров катеров перенесут с Графской пристани в Артиллерийскую бухту.   Транспортные предприятия Севастополя должны обеспечить беспрерывную работу городского общественного транспорта по окончанию праздничных мероприятий, в том числе, по маршрутам в отдаленные внутригородские муниципальные образования, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Электротранспорт по маршрутам №№ 3, 7, 9, 10, 10К, 12, 17, 20 будет ходить до 01:00 27 июля.

Внимание! 26 июля в Севастополе - перекрытие рейда через Севастопольскую бухту

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