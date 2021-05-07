Внимание! 9 мая рейд через Севастопольскую бухту в первой половине дня будет перекрыт

В Севастополе 9 Мая в связи с проведением патриотической акции «Эскадра памяти» будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту с 9:30 до 13:30. На время ограничения будут организованы перевозки автобусами между пл. Захарова и центром города.

Кроме того, 7 и 9 мая место посадки и высадки катеров с Графской пристани будет перенесено в Артиллерийскую бухту с 06:00 до окончания всех мероприятий. С этого же времени посадка и высадка пассажиров общественного транспорта на остановочных пунктах «пл. Нахимова» и «ДОФ» будет ограничена, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.