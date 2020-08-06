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Внимание! Большая Севастопольская тропа доступна для туристов, но не вся
фото: strana.ru

Внимание! Большая Севастопольская тропа доступна для туристов, но не вся

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:15 06.08.2020

В связи с продлением особого противопожарного режима на территории Севастополя — здесь, часть маршрутов Большой Севастопольской тропы ограничены для посещения.

К ним относится маршрут виа-феррата «Деликли-Бурун – Ильяс-Кая», который до 31 августа частично закрыт. Доступными остаются маршруты между точками Г-Д-Е-З (схема прилагается, красным обозначены временно ограниченные участки). Просим вас соблюдать все предписанные меры предосторожности при посещении Большой Севастопольской тропы, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Внимание! Большая Севастопольская тропа доступна для туристов, но не вся

При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь в единую диспетчерскую службу по номеру 112.

Внимание! Большая Севастопольская тропа доступна для туристов, но не вся

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