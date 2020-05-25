Внимание! Для подачи заявления на субсидию за апрель севастопольским бизнесменам осталось 5 дней

Направить заявление можно по телекоммуникационным каналам связи, через Личный кабинет налогоплательщика юридического лица (Личный кабинет индивидуального предпринимателя), в виде почтового отправления или предоставить через специальный бокс в налоговых инспекциях.
Субсидии выплачиваются в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день или не на полную ставку. Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, что в заявлении на получении субсидии может быть указан как счет, открытый индивидуальным предпринимателем для ведения бизнеса, так и счет, принадлежащий заявителю как физическому лицу.
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