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Внимание! Для подачи заявления на субсидию за апрель севастопольским бизнесменам осталось 5 дней

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:05 25.05.2020

В Налоговой службе Севастополя отмечают: бизнесмены, претендующие на получении субсидии должны поторопиться – заявление необходимо предоставить до 1 июня.

Напомним, что организации и индивидуальные предприниматели, входящие в перечень наиболее пострадавших отраслей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (с дополнениями) могут подать заявление на получение субсидии. Для получения субсидии за апрель 2020 года срок подачи заявления – с 1 мая до 1 июня 2020 года; для субсидии за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года. Проверить возможность получения субсидии можно на главной странице сайта ФНС России – для этого разработана промостраница «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства». Для проверки достаточно ввести свой ИНН в специальное поле и сервис автоматически проверит соответствие всем необходимым условиям для получения господдержки. Если по результатам проверки налогоплательщик соответствует критериям — ему предоставляется возможность заполнить форму заявления  в подразделе «Как получить субсидию» для дальнейшего направления по почте или представления в налоговую инспекцию по месту учета, — поясняют  в пресс-службе ведомства.

Направить заявление можно по телекоммуникационным каналам связи, через Личный кабинет налогоплательщика юридического лица (Личный кабинет индивидуального предпринимателя), в виде почтового отправления или предоставить через специальный бокс в налоговых инспекциях.

Субсидии выплачиваются в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день или не на полную ставку. Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, что в заявлении на получении субсидии может быть указан как счет, открытый   индивидуальным предпринимателем для ведения бизнеса, так и счет, принадлежащий заявителю как физическому лицу.

Внимание! Для подачи заявления на субсидию за апрель севастопольским бизнесменам осталось 5 дней

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