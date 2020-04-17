Внимание! Движение транспорта по дороге Ялта — Ай-Петри в выходные дни ограничат

Движение транспортных средств по дороге Ялта — Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно — в связи с высокой пожарной опасностью в Крыму.

Эти меры вводятся с целью предотвращения возникновения пожаров в горно-лесной местности. Исключение, составит проезд к месту жительства при предъявлении паспорта с регистрацией. В период действия ограничения на проезд будет организовано дежурство сотрудников полиции, Ялтинского горно-лесного природного заповедника и госучреждения «Заповедный Крым», — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, Приказом МЧС Республики Крым №62 от 09.04.2020г. на территории Республики Крым установлен особый противопожарный режим.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК напоминают, что на период действия особого противопожарного режима:

устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора на придомовых и приусадебных земельных участках;

вводится запрет на выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения.

органами государственного пожарного надзора дополнительно будет проводиться разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении ландшафтных пожаров.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».