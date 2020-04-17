Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Внимание! Движение транспорта по дороге Ялта — Ай-Петри в выходные дни ограничат

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму с начала декабря будут водить ограничение движения транспорта на ряде дорог

Внимание! Движение транспорта по дороге Ялта — Ай-Петри в выходные дни ограничат

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 20:18 17.04.2020

Движение транспортных средств по дороге Ялта — Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно — в связи с высокой пожарной опасностью в Крыму.

Эти меры вводятся с целью предотвращения возникновения пожаров в горно-лесной местности. Исключение, составит проезд к месту жительства при предъявлении паспорта с регистрацией. В период действия ограничения на проезд будет организовано дежурство сотрудников полиции, Ялтинского горно-лесного природного заповедника и госучреждения «Заповедный Крым», — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, Приказом МЧС Республики Крым №62 от 09.04.2020г. на территории Республики Крым установлен особый противопожарный режим.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК напоминают, что на период действия особого противопожарного режима:

  • устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;
  • проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора на придомовых и приусадебных земельных участках;
  • вводится запрет на выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения.
  • органами государственного пожарного надзора дополнительно будет проводиться разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении ландшафтных пожаров.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».

Внимание! Движение транспорта по дороге Ялта - Ай-Петри в выходные дни ограничат

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.